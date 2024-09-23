  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Resim: 1

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

 

1 / 8
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Resim: 2

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

2 / 8
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Resim: 3

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

3 / 8
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Resim: 4

ACİL İNİŞ ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA TAKLA ATMIŞ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğretmen pilot Ünal A. ile öğretmen pilot adayı Emir N.'nin hayatını kaybettiği uçak kazasının, iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Fenix Havacılığa ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi. 

4 / 8