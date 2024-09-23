Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.