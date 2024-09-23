Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
ACİL İNİŞ ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA TAKLA ATMIŞ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğretmen pilot Ünal A. ile öğretmen pilot adayı Emir N.'nin hayatını kaybettiği uçak kazasının, iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Fenix Havacılığa ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi.