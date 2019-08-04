Bursa'da üretilip dünyaya ihraç ediliyor

Bayram öncesi işlerin iyi olduğunu ifade eden Bursalı bıçakçı Aziz Şen, "Bursa bıçağına yıllardır Türkiye ve dünyanın farklı illerinden talep var. Bunun en büyük sebebi ise kullanılan malzeme ve işçiliğin kaliteli olması. Bursa bıçağında eskilerden gelen tecrübenin günümüze aktarılması var, yani Bursa bıçağı yüzlerce yıllık ustalıkla üretiliyor. Piyasada kalitesiz Çin malı bıçakları kullanan vatandaşlar Bursa bıçağını kullanınca aradaki farkı görüyor. Et kesim bıçaklarını 50 liradan, kasap bıçaklarını ise 70 liradan satıyoruz. Kaliteli bıçak kullanmak isteyenler fiyatı 70 liranın altında olan bıçakları tercih etmesinler" dedi.