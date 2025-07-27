Bursa'da yangın tam kontrol altında derken, yeniden canlandı

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, “Dün akşam saat 02.00’de kontrol altına alınan yangın, tekrar soğutma işlemi yapılırken başladı. Şu andan itibaren su tankeri olan ya da elinde yangını söndürmek için herhangi bir aracı olan, yardımlarını ve desteklerini bekliyoruzö diyerek yardım çağrısında bulundu. (DHA)