Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

"CAN YA DA MAL KAYBI YOK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sabotaj iddialarına ilişkin "Bu tip iddialar da söz konusu. Bunu yapan varsa şerefsizdir. O kadar rüzgar var ki küçük bir piknik tüpü bile neden olmuş olabilir. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil" ifadelerini kullandı.

