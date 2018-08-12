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  3. 12 Ağustos 2018 14:30

Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15-20 hektarlık alanda etkili olan orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi.

Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek 15-20 hektar alanda etkili olan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.

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Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

Bursa-Mudanya Karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

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Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

"CAN YA DA MAL KAYBI YOK"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sabotaj iddialarına ilişkin "Bu tip iddialar da söz konusu. Bunu yapan varsa şerefsizdir. O kadar rüzgar var ki küçük bir piknik tüpü bile neden olmuş olabilir. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil" ifadelerini kullandı.

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