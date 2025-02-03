Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu
Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı.
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Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu.
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2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti.
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Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu.
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