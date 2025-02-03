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Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı.

Kaynak: İHA
Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu - Resim: 1

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı.

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Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu - Resim: 2

Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu.

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Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu - Resim: 3

2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti.

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Bursa'daki 2 fabrika alevlere teslim oldu - Resim: 4

Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu.

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