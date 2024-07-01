Bursa'daki orman yangından geriye bir kül dağı kaldı
Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, yangından küle dönen orman drone ile görüntülendi.
Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor.
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.
Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.
Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.