Bursa'daki orman yangınında göz gözü görmüyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde Cumartesi önce 16.00 sıralarında çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale edilirken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.