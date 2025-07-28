Bursa'daki orman yangınında göz gözü görmüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde orman yangınına müdahale gece boyunca sürerken, sabah saatlerinde çevreyi dumanlar kapladı.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde Cumartesi önce 16.00 sıralarında çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale edilirken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Geniş bir alanı kül eden yangının boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
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Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi.
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