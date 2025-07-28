Bursa'daki şüpheli araç bulundu, gözaltına alınan şüpheliyi vatandaş linç etmek istedi
CHP Milletvekili Hasan Öztürk'ün Bursa'da devam eden yangınlarla ilgili olarak "Burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu bir yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi" iddiasının ardından bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi. Şüpheliyi vatandaşların linç girişiminden polis kurtardı.
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'da devam eden yangınlarla ilgili kan donduran bir iddia ortaya atarak, "Burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu bir yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi" demişti.
Öztürk'ün bu açıklamasından sadece birkaç saat sonra Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.
angının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan U.A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı.
Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı.