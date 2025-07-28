Bursa'daki şüpheli araç bulundu, gözaltına alınan şüpheliyi vatandaş linç etmek istedi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'da devam eden yangınlarla ilgili kan donduran bir iddia ortaya atarak, "Burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu bir yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi" demişti.