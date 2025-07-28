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  4. Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: Orman yangını 3 can daha aldı!

Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Bolu’dan gönüllü olarak gelen su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA
Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi - Resim: 1

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı.

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Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi - Resim: 2

Kazada bir kişi olay yerinde 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. .

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Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi - Resim: 3

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan K.B., su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi.

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Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi - Resim: 4

Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan K.B. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. .

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