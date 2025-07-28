Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi
Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Bolu’dan gönüllü olarak gelen su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı.
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Kazada bir kişi olay yerinde 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. .
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Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan K.B., su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi.
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Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan K.B. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. .
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