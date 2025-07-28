Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: 3 kişi daha yaşamını yitirdi

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan K.B., su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi.