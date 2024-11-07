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Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını

Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Karacabey ilçesindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını - Resim: 1

Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

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Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını - Resim: 2

KARACABEY’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını - Resim: 3

Büyükorhan ilçesinde, Bursa-Balıkesir sınırı tren yolu mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. 

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Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını - Resim: 4
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