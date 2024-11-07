Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını

Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.