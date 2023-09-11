Bursa'nın enfes lezzeti İskender'in fiyatı dudak uçuklattı
Bursa'nın parmak ısırtan lezzeti iskenderi yemek, yeni fiyatıyla artık lüks oldu.
Ne demişler, "İskenderi yediniz mi Bursa'da yiyeceksiniz". Söz doğru ama fiyatı cep yakıyor. Bir porsiyon iskenderin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
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Nefis bir tat olan İskender'in mart ayındaki 1 porsiyon fiyatı en az 100 TL civarından başlayıp yükseliyordu.
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2023 yılının başında bir porsiyon iskender yiyebilmek için en fazla 200 TL ödemeniz gerekiyordu. Ancak şu zamanda işler epey değişti.
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Zam Haber tarafından paylaşılan bir görselde Bursa'da bulunan bir iskender restoranının fiyatları görenlerin dudaklarını uçuklattı.
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