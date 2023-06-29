Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Avrupa ülkelerine ihracat

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise şöyle konuştu:



"İnegöl’ümüzün bereketli topraklarında bir haber daha yapıyoruz çünkü çok çeşitli ürünlerimiz bulunmakta. Bugün de kiraz hasadı yapan bir tarlaya geldik. Aslında kiraz hasadı başlayalı 20 gün oldu. Şu anda Napolyon ve Ziraat 0900 kiraz hasadı yapılmakta. Başkanımızın da söylediği gibi ihracatçıların buraya gelmesiyle çiftçimiz mutlu oldu. Bu kirazın yetiştiriciliğini bölgemizde 10 köyümüz yapmakta ve bin 500 ton civarında hasadımız yapılmakta.