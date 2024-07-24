Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı
Bursa'da hurda malzemelerin işlendiği iki fabrika yangında küle döndü. 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangın sonrası dron görüntüleri enkazı gözler önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, yangın geçtiğimiz gün sabah saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda malzemelerin işlendiği fabrikada izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Hurda malzemelerin tutuşmasıyla fabrika alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken işçiler güvenli şekilde tahliye edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken bölgeye Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, AFAD, Yıldırım, Osmangazi ve çeşitli belediyelere ait tankerler sevk edildi.
Yangın bitişiğinde bulunan evleri de tehdit edince mahalle sakinleri evlerinden tahliye edildi. Büyüyen alevler yanan hurda fabrikasının bitişiğinde bulunan iki fabrikaya daha sıçradı. Alevlerle mücadele eden ekipler, yangını söndürmek için büyük güçlük çekti. Bir yangın söndürme helikopteri de yangının seyrine göre hazır bekletildi.
Ekiplerin 4 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için incelemelerini sürdürdüğü kesin çıkış sebebinin, yetkililerin hazırlayacağı raporun ardından belli olacağı belirtildi.