Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı

Yangın bitişiğinde bulunan evleri de tehdit edince mahalle sakinleri evlerinden tahliye edildi. Büyüyen alevler yanan hurda fabrikasının bitişiğinde bulunan iki fabrikaya daha sıçradı. Alevlerle mücadele eden ekipler, yangını söndürmek için büyük güçlük çekti. Bir yangın söndürme helikopteri de yangının seyrine göre hazır bekletildi.