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  4. Bir şehir felaketi yaşıyor! Otomobiller sürüklendi, karayla deniz birleşti

Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı çöktü. Birçok noktada yollar göle döndü, ağalar devrildi. Mudanya'da sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti.

Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi - Resim: 1

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından Bursa'da yoğun sağanak yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.

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Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi - Resim: 2

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

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Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi - Resim: 3

TERMİNALİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

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Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi - Resim: 4

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.

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