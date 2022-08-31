Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü, otomobiller sürüklendi
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı çöktü. Birçok noktada yollar göle döndü, ağalar devrildi. Mudanya'da sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti.
Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından Bursa'da yoğun sağanak yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.
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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.
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TERMİNALİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
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Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.
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