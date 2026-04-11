Bursa'yı sel vurdu! Ova göle döndü, 10 bin dönüm arazi sular altında!
Bursa Karacabey'de Nilüfer, Kocaçay ve Canbolu derelerinin taşması sonucu 10 bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Harmanlı ve Bayıraltı mahallelerinde yolların kapanmasıyla çiftçiler tarlalarına ulaşamazken, ekili buğday ve arpa ürünleri büyük zarar gördü.
Bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan ve Marmara Denizi'ne dökülen önemli su kaynaklarından Nilüfer Deresi, Kocaçay ve dün bir kişinin köprü altından geçerken suya kapılarak hayatını kaybettiği Canbolu Deresi, son 2 haftadır devam eden yağışlar sebebiyle taştı.
Harmanlı ve Bayıraltı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Karacabey Ovası'ndaki binlerce dönüm tarım arazisi ile tarlara giden yollar sular altında kaldı. Yolların suyla kaplanması sebebiyle çiftçiler arazilerine ulaşamadı.
Bursa istikametinden Bandırma istikametine devam eden otoyol, suyla kaplanan ovayı tam ortadan ikiye böldü. Su altında kalan tarım arazilerinin dronla çekilen görüntüleri, taşkının etkilerini gözler önüne serdi.