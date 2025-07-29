Bursa'yı yakan hainden şoke eden ifadeler
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin tutuklan U.A.'nın (30) savcılıktaki ifadesinde, ''Bir anlık ruh haliyle, yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını, anlamsız bir karışıklık olmasını istedim.'' dediği öğrenildi.
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 27 Temmuz’da yeniden alevlenen orman yangınına müdahale edilirken, vatandaşlar ormanda kasasında benzin bidonu bulunan aracı fark etti.
İhbar üzerine ekipler, sürücü U.A.’yı aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalayıp gözaltına aldı.
A.’nın aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirdi. Vatandaşlar, bacağında ve kolunda sargı bezleri olan şüphelinin orman yangını çıkarırken yaralandığını belirtti.
Şüpheli ise kol ve bacağının evde yandığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.