Bursa'yı yakan hainden şoke eden ifadeler

A.’nın aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirdi. Vatandaşlar, bacağında ve kolunda sargı bezleri olan şüphelinin orman yangını çıkarırken yaralandığını belirtti.