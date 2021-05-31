Burundan bulaşıyor: ''Beyin yiyen amip'' sayısı artacak
Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi. Küresel iklim krizinin beyin yiyen amiplerin çoğalmasına neden olacağı belirtildi. Peki beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Dünya henüz koronavirüs salgınının pençesinde mücadeleye devam ederken "beyin yiyen amip" tehlikesi baş gösterdi.
Bilim insanları, "Küresel ısınma “beyin yiyen amiplerin” sayısını artırabilir!" uyarısında bulundu.
Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle sıcaklığı artan sularda "beyin yiyen amiplerin" ve bakterilerin daha hızlı çoğalabileceğini belirtti.
Amerikalı bilim insanları, sıcaklığı artan göl, nehir gibi tatlı suların “beyin yiyen amip” olarak da bilinen Naegleria fowleri gibi, insanlara zarar verebilecek organizmalar için daha elverişli bir ortam haline geleceğine işaret etti.
KÜRESEL ISINMA SEBEP OLUYOR
Güney Florida Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Sandra Gompf, “et yiyen bakteri” olarak da bilinen tuzlu su bakterisi Vibrio vulnificus ve tatlı sulardaki Naegleria fowleri gibi tehlikeli patojenlerin, küresel ısınma sonucunda ısınan suların etkisiyle artabileceği konusunda bilim insanlarının daha fazla endişelenmeye başladıklarına dikkat çekti.