Bütün İstanbul sokakta! Kısıtlamasız cumartesiden normalleşme manzaraları
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde de yoğunluk yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı.
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerinde ise trafikte, kentin önemli cadde ve meydanları ile sahil kesimlerinde hareketlilik arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 15.05 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 72 oldu.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.
Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balıkekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.