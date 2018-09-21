Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var
Afrika'da üç ülkenin sınırının geçtiği Victoria Gölü'nde 400 kişiyi taşıyan feribot battı. 200 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Gölün Tanzanya tarafındaki Ukora ve Bugolora adaları arasında yolcu taşıyan feribot, alabora oldu.
MV Nyerere adlı feribotun 400'den fazla yolcu taşıdığı açıklandı. Feribotla birlikte biletçi ve bilgileri kaydeden bilgisayarın da batması nedeniyle aslında kaç yolcu bulunduğu net olarak bilinmiyor.
Kurtarma ekipleri şimdiye kadar en az 42 cesedi sudan çıkardı. Reuters haber ajansı, boğulanların sayısının 200'ü aşabileceğini bildiriyor.