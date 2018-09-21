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  3. 21 Eylül 2018 08:46

Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var

Afrika'da üç ülkenin sınırının geçtiği Victoria Gölü'nde 400 kişiyi taşıyan feribot battı. 200 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var

Gölün Tanzanya tarafındaki Ukora ve Bugolora adaları arasında yolcu taşıyan feribot, alabora oldu.

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Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var

MV Nyerere adlı feribotun 400'den fazla yolcu taşıdığı açıklandı. Feribotla birlikte biletçi ve bilgileri kaydeden bilgisayarın da batması nedeniyle aslında kaç yolcu bulunduğu net olarak bilinmiyor.

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Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var

Kurtarma ekipleri şimdiye kadar en az 42 cesedi sudan çıkardı. Reuters haber ajansı, boğulanların sayısının 200'ü aşabileceğini bildiriyor.

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Büyük facia ! Gölde feribot battı: Onlarca ölü var

Ekipler, 100 kişiyi ise sağ salim kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32'sinin durumu kritik.

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