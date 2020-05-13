Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik

Biz çocukluğumuzda burada denize girer balık tutardık. Berrak ve net bir şekilde dibi görünüyordu ama şu an baktığımızda suyun yüzeyinin bembeyaz köpük tabakasıyla kaplı olduğunu görmekteyiz. Yetkililerin bir an önce duruma el atmasını bekliyoruz" dedi.