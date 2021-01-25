Büyük Menderes Nehri'nde kırmızı alarm: ''İçecek su bulamayacağız''
Afyonkarahisar'da Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı 4'üncü dereceye ulaştı. Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, ''Büyük Menderes Nehri çöp atma merkezi haline geldi. Birkaç yıl sonra neredeyse içecek su bulamayacağız'' dedi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkıp Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor.
Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor.
GEÇEN YIL TOPLAM 460 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Atık sulara, karışan kimyasal maddeler nedeniyle nehrin üzeri beyaza bürünürken, suyun renginin ise kirlilikten siyaha dönüşmesi görenleri endişelendiriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Aydın'ın atık sularının, standartlara uygun arıtılmadan Büyük Menderes Nehri'ne bırakıldığı iddiasıyla geçen yıl, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 460 bin lira ceza kesildiği bildirildi.