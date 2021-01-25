Büyük Menderes Nehri'nde kırmızı alarm: ''İçecek su bulamayacağız''

GEÇEN YIL TOPLAM 460 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Atık sulara, karışan kimyasal maddeler nedeniyle nehrin üzeri beyaza bürünürken, suyun renginin ise kirlilikten siyaha dönüşmesi görenleri endişelendiriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Aydın'ın atık sularının, standartlara uygun arıtılmadan Büyük Menderes Nehri'ne bırakıldığı iddiasıyla geçen yıl, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 460 bin lira ceza kesildiği bildirildi.