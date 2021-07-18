Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi
İstanbul'da yıllardır restore edilmeyi bekleyen Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ait Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgeleme ve rölöve çalışmaları tamamlandı. Yetimhanenin harabeye dönmüş içi, uzun zaman ardından ilk kez görüntülendi.
İstanbul'un en etkileyici yapılarından Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgeleme ve rölöve çalışmaları tamamlandı. Çalışmalardan elde edilen dijital belgelere ulaşıldı.
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Yetimhane binasının harabeye dönen içi de uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.
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Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ait Büyükada Rum Yetimhanesi, yıllardır restore edilmeyi bekliyor.
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Adeta kaderine terk edilen ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin yeniden eski ihtişamlı haline dönmesi için ilk adım, 2020 yılının Ağustos ayında atıldı.
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