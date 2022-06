Büyükada'da salgın paniği: 4 ayda 700 kedi öldü

"HER YERDEN ÖLÜLER TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. 3 kedime enjeksiyon uyguladım ve korkunç paralar ödedim. Tedavileri var, destek ilaçları var, testler var. Bu uygulamalar her kedide de başarılı olmuyor. Şu an bu virüsün pik noktasındayız gibi geliyor bana. Herkes bir çıkar yol arıyor. Yazlığını satan var, kredi çeken var. Ben de kredi çektim. Bu şekilde tedavilere devam edebiliyoruz. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.