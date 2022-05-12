Büyükada'da tarihi keşif! İSKİ kazısında ortaya çıktı

“İSKİ geliyor, kazı yapıyor. Belediye bunu seyrediyor”

Ada halkından Murat Pekin ise “Ben buradan geçerken İSKİ’nin bir kazı yaptığını gördüm ve dikkatimi çekti. Bakınca buradaki bu sarnıç gibi olan kısmı gördüm. Sonra müzeler müdürlüğüne mail atarak bir bilgi verdim. Ondan sonra onlar da Kaymakamlığı uyarmışlar ve kazı durduruldu. Bulunduğumuz kısım aslında meydan ama tapu kadastro bilgilerinde burası zaten boş bir alan gözüküyor. Yani tapuya kayıtlı bir alan gözükmüyor. Fakat bende 1938 tarihli halihazırda adaların haritaları var. Orada buraya baktığım zaman buranın dini alan olarak çıktı. Çünkü o zaman o haritalarda pembe renk olarak gözüküyor. Dini alan olarak işaretlenmiş olduğunu buldum. Müzeler müdürlüğüne sabahleyin onunla ilgili de mail attım. Ama burada işin acı olan tarafı şu, burası adalar sit bölgesi, kentsel ve doğal sit bölgesi. Şimdi böyle bir yerde zaten 2 bin 860 sayılı yasa çok açık bir şekilde sit bölgelerinde her türlü kazı ve dolgu işleri idarenin izne yani bununla ilgili kurulun iznine bağlı. Kuruldan izin almadan herhangi bir yerinde bu bölgeye kazı yapamıyorsunuz. Şimdi bu İSKİ için de geçerli. Vatandaş için de geçerli. Burada bir basit bir vatandaşın en basit bir tamiratında girip Kültür Bakanlığı veya Koruma kurulu geliyorlar zabıt tutuyorlar. Burada Adanın böyle bir meydanında hem de altında her türlü eski eserin olabileceği muhtemel, ki nitekim çıktı. Bir alanda izinsiz İSKİ geliyor, kazı yapıyor. Belediye bunu seyrediyor. Yani belki başkası görürdü ama ben o gün bunu görmemiş olsaydım, zaten bir kısmını da parçalamışlar bir bölümü döşenecekti ve üstü kapanıp geçecekti“ diye konuştu.