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  3. 14 Nisan 2017 11:46

Büyükanneler maaşlarını aldı

Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek maaşların ödenmesine bugün başlandı.

Büyükanneler maaşlarını aldı

Projenin pilot illerinden Tekirdağ’da da gelin veya kızları çalıştığı için torununa bakan büyükanneler, maaşlarını almak üzere PTT şubelerine geldi.

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Büyükanneler maaşlarını aldı

Tekirdağ'da 460 büyükanne, torununa bakması nedeniyle maaş almaya hak kazandı. Tekirdağ için ayrılan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan için ise 28 Nisan'a kadar başvurular alınacak.

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Büyükanneler maaşlarını aldı

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Maaşını çekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), AA muhabirine başvuru ve maaş bağlanma süreçlerinin çok kolay olduğunu söyledi.

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Büyükanneler maaşlarını aldı

Torununa baktığı için devletin verdiği maaşı yine torununa harcayacağını ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razı olsun, verdiği destekten memnunum. Hem torunuma bakıyorum, hem para alıyorum" dedi.

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