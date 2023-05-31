Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarına büyük zam
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala kurbanlıklar satışa çıktı. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 150 artış gösterdi. Öte yandan zincir marketler de kurbanlık fiyatlarını duyurmaya başladı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükşehirlerde kurban satışı başladı. Kurbanlık hayvanların ise yaklaşık iki hafta sonra gelmesi bekleniyor.
Halk TV'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, fiyatlar değişkenlik gösterse de ortalama fiyat büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor.
İstanbul’da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor.
Kurbanlık satışı yapanlar ise fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışını ve maliyetlerin yükselmesini gösteriyor.
Geçen yıl İstanbul’da küçükbaş kurban fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş kurban fiyatı ise 34 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyordu. Geçen yıl canlı dananın kilosu 75 lirayken, canlı küçükbaşın kilosu ise yaklaşık 80 liraydı.