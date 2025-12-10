Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygunu soruşturmasında firari E.T.'nin gözaltına alınan kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 3 kişi hakkında ev hapsi, 5 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tedbir kararı uygulandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 17 ayrı düzenlenen operasyonda firari şüpheli E.T.’nin eşi E.T.’nin annesi, babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Firari E.T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi, kayınpederi ile çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilmişti.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
İfadeleri alınan şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.