Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?
İstanbul Büyükçekmece'de bütün mahallelere yayılan Kronomid adı verilen küçük sivrisineklere benzer sinek istilası vatandaşları bezdirdi.
Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor.
Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi.
Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.
Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı.