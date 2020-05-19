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  3. 19 Mayıs 2020 16:49

Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?

İstanbul Büyükçekmece'de bütün mahallelere yayılan Kronomid adı verilen küçük sivrisineklere benzer sinek istilası vatandaşları bezdirdi.

Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?

Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor.

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Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?

Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi.

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Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?

Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.

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Büyükçekmece'de korkutan Kronomid istilası! Kronomid nedir?

Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı.

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