Büyükşen çiftini kim öldürdü? Ses kayıtları ortaya çıktı
Konya'da evlerinde öldürülen Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili aradan geçen 2.5 yıla rağmen yakalamayınca oğulları yeniden Müge Anlı'ya başvurdu.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.
POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI
İddiaya göre, başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.
Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.
Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.