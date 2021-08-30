Büyükşen cinayetinde azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı
Müge Anlı'nın ATV ekranlarındaki canlı yayınında gündeme taşıdığı Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ediliyor. Müge Anlı yeni sezona da Büyükşen cinayetinin detaylarıyla başladı. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayette azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın ATV ekranlarındaki canlı yayınında gündeme taşıdığı Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ediliyor. Müge Anlı yeni sezona da Büyükşen cinayetinin detaylarıyla başladı. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayette azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.
Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.