Büyükşen cinayetinde gizemli komşu ilk kez konuştu
Müge Anlı'nın araştırdığı Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetin tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen'in o gece yaşadıkları kurulan dekorla yeniden canlandırıldı. Öte yandan gizemli komşu Osman Büyükdoğrucan da ilk kez konuştu.
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayeti, yine iddialar ve çelişkilerle gündeme geldi. Metin - Necla Büyükşen çiftinin Konya'da yaşadıkları evlerinde korkunç şekilde katledildiği olay gizemini korurken Müge Anlı, çiftin kızları Büşra Büyükşen'in olay gecesi yaşananları anlatması için temsili bir olay yeri kurdu.
atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen o anlar yine birçok çelişkiyi gözler önüne serdi. Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ifade vermeyen komşularına isyan etti.
BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ NE?
Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti.
OLAY GECESİ YENİDEN CANLANDIRILDI
Müge Anlı, o gece yaşananları genç kıza hatırlatmak için temsili bir olay yeri kurdu. Stüdyoya bir yatağı temsilen sedye getirildi. Bunun yanında Büşra'nın olay gecesi kaçtığı pencere de temsil edildi. Olay anını anlatan Büşra Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söyledi.