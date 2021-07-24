Büyükşen cinayetinde kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu
Büyükşen çiftini yanlışlıkla öldüren kiralık katilin hedefindeki Hüseyin K., ilk kez konuştu. Azmettirici Esra ile ilişki yaşadığını kabul eden Hüseyin K., ''Ben de ailemden 5 kişiyi kaybedebilirdim. Metin amca ve Necla teyze için çok üzgünüm. Ben de mağdurum, soruşturmayı takip edeceğim'' dedi.
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.
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Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
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Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.
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Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamit Uzbek tutuklanmıştı.
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