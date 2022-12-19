Buz gibi görüntüler Türkiye'den! Göl dondu!

Diyarbakır ve Şırnak’tan gelen vatandaşlar dondurucu soğuklara alışık olmadıklarını söyleyerek, "İlk defa böylesine bir soğuk gördük. Şu an hava sıcaklığı eksi derecelerde. Ben Diyarbakır’da böyle bir soğuk görmedim. Ama kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağaçlar kırağı tutmuş ve güzel görüntüler ortaya çıkmış" dedi.