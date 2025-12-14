  1. Anasayfa
  Buz gibi havada, kamp sandalyeleriyle, battaniyeleriyle sokakta sabahladılar!

İzmir'de bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası yüzünden buz gibi havada yüzlerce kişi gece saatlerinden sabaha kadar uzun kuyruklara neden oldu.

Kaynak: İHA
Buz gibi havada, kozmetik indirimi için kamp sandalyeleriyle, battaniyeleriyle sokakta sabahladılar - Resim: 1

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Buz gibi havada, kozmetik indirimi için kamp sandalyeleriyle, battaniyeleriyle sokakta sabahladılar - Resim: 2

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.

Buz gibi havada, kozmetik indirimi için kamp sandalyeleriyle, battaniyeleriyle sokakta sabahladılar - Resim: 3

Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Buz gibi havada, kozmetik indirimi için kamp sandalyeleriyle, battaniyeleriyle sokakta sabahladılar - Resim: 4

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

