Buz gibi soğuk ve kar yağışı sonrası telefonlara yetişemiyorlar

"Ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buzların kırılması için günde ortalama 200 ila 250 civarında ihbar alıyoruz. Buz kırma timi günde ortalama 30 -40 kamyon arası buz kırıyor. Saat 08.00'de başlayıp işin durumuna göre 21.00'a kadar buz kırmaktayız. Öncelikli yerlerimiz, iş yerleri, halkın yoğun olduğu ana arterler, okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları. Arta kalan vakitlerde mahalle aralarına giriyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız özellikle vatandaşların araç parkı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kıracağımız buz yerini, araç parkları yüzünden 2- 3 saat bekliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle araçların önüne telefon numaralarını bırakırlarsa biz daha kolayca ulaşıp işlemlerimizi yapabiliriz."