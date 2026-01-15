  1. Anasayfa
Buzlanan yolda korkunç kaza: Metrelerce havaya savruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
Korkunç kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyreden Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen F.B.'a (81) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil ile yaşlı adam metrelerce havaya savrularak bir oto temizleme dükkânının içine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

