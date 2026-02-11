Buzu çözülen Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar: Traktör suya gömüldü
Ardahan'da havaların ısınmasıyla buzu çözülen Çıldır Gölü'ne traktör düştü. Son anda araçtan atlayan sürücü, boğulmaktan kurtuldu.
Kaynak: DHA
Hava sıcaklıklarının artması ile buz tutan Çıldır Gölü'nde çözülme başlarken, bölgede hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıkları sürüyor. Buz tutan yüzeyi çözülen gölde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör suya gömüldü.
Belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsü, son anda atlayıp boğulmaktan kurtuldu.
Traktörü çıkarmak için İl Özel İdaresi ile AFAD ekipleri, ortak çalışma yürüttü. İş makineleriyle buz kırılarak sudaki traktöre ulaşıldı.
Ekipler tarafından halat bağlanan traktör, çekilerek sudan çıkarıldı. (DHA)
