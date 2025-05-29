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Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi

İsviçre’de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelan bir köyü yok etti. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi - Resim: 1

İsviçre’nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu.

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Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi - Resim: 2

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

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Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi - Resim: 3

Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

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Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi - Resim: 4

Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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