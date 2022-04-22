Cadde trafiğe kapatıldı, Türkiye'nin en uzun iftar masası kuruldu!
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yarım kilometrelik cadde trafiğe kapatıldı, iftar sofraları kuruldu. Burada iftar yapan 5 bin kişi, ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşadı.
Tekirdağ`da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 5 bin kişi iftarda bir araya geldi.
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Değirmenaltı Mahallesi`nde gerçekleştirilen programda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.
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İftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini ve birlik, beraberlik için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Salgın sonrası yeniden çok kalabalık katılımlı, binlerce kişinin olduğu iftarlarımız oluyor. Ramazanın bereketini yaşamaya devam ediyoruz. Ramazanın sonuna kadar 100 bin kişiyle gönül sofralarında buluşmak istiyoruz" dedi.
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İftardan sonra Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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