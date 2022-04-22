Cadde trafiğe kapatıldı, Türkiye'nin en uzun iftar masası kuruldu!

İftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini ve birlik, beraberlik için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Salgın sonrası yeniden çok kalabalık katılımlı, binlerce kişinin olduğu iftarlarımız oluyor. Ramazanın bereketini yaşamaya devam ediyoruz. Ramazanın sonuna kadar 100 bin kişiyle gönül sofralarında buluşmak istiyoruz" dedi.