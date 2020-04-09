İstanbul sahilinde yürüyüş yapanlara ceza yağdı

"YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTIK AMA CEZA YEDİK" 392 lira para cezası kesilen vatandaşlardan biri hava almak için sahile geldiğini belirterek, "Yürüyüşe çıkmıştık ama ceza yedik. Resmi olarak biz bilmiyorduk yani. Yakınlarda oturuyoruz. Öyle bir hava almak için çıkmıştık" diye konuştu. Sahil şeridine giriş yasak olunca pek çok vatandaşın otomobillerin kullandığı sahil yolundaki kaldırımda yürüdüğü ve koştuğu görüldü. O vatandaşlar da güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri tarafından evlerinde kalmaları konusunda anonslarla uyarıldı.