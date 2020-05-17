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  3. 17 Mayıs 2020 13:56

Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

65 yaş ve üstü vatandaşların yeniden sokakla buluştuğu bugün, Türkiye'nin dört bir yanından içlerimizi ısıtan fotoğraflar geldi.

Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

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Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı'nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.

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Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece evde kalmaları istendi.

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