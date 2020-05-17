Caddeler parklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı
65 yaş ve üstü vatandaşların yeniden sokakla buluştuğu bugün, Türkiye'nin dört bir yanından içlerimizi ısıtan fotoğraflar geldi.
Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.
77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı'nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.