Cadılar Bayramı'nda ilginç görüntüler
ABD'nin Virginia eyaletinin Arlington ilçesinde bölge sakinleri, Cadılar Bayramı öncesinde evlerini ve bahçelerini zombi, bal kabağı, iskelet ve hayalet gibi süslerle donattı.
Her yıl ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor. Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinde Cadılar Bayramı yürüyüşü, kostüm partileri ve farklı etkinlikler düzenleniyor. ABD'de kültürünün bir parçası olan Cadılar Bayramı, popüler kültürün etkisiyle ülkemizde gençler tarafından kutlanıyor.
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ABD'nin Virginia eyaletinin Arlington ilçesinde bölge sakinleri, Cadılar Bayramı öncesinde evlerini ve bahçelerini zombi, bal kabağı, iskelet ve hayalet gibi süslerle donattı.
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Halloween yani bir başka deyişle 'Cadılar Bayramı' Hıristiyanlar tarafından kutlanan Pagan kökenli bir ritüeldir. Günümüzde dinden ayrı şekilde popüler bir kültür öğesine dönüşen bayram, her yıl ekim ayında kutlanıyor.
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