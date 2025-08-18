Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu
Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’nda kamp yapmak için çadır kiralayan biri 46 diğeri 47 yaşındaki çifti ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 22.00 sıralarında Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında meydana geldi.
1 / 10
Yaylada kamp yapmak için çadır kiralayan M.K. ve eşi F.K.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
2 / 10
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, M.K. ve eşi F.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 / 10
Yapılan incelemede çiftin, ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
4 / 10