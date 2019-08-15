Çağbaba türbesinin gladyatör mezarı olduğu ortaya çıktı
Marmaris'in Turgut mahallesinde 40 yıldır Çağbaba adıyla anılan ve önemli bir İslam alimine ait olduğu sanılan mezarın Yunan gladyatöre ait olduğu ortaya çıktı.
Marmaris'in Turgut mahallesinde İslam alimine ait olduğu zannedilerek yıllarca adaklar adanıp, başında dualar edilen mezarın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait olduğu ortaya çıktı.
Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbe zannedilen mezarın bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekti. Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu. Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu belirlendi. Mezarın bir başka önemli özelliği daha var. 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.
HALKIN ALKIŞLADIĞI BİR BOKSÖRDÜ
Arkeograf ve yazar Raşit Öztürk, "Bu boksörün resimleri falan daha yeni bulundu. İki oğlu var ve iki oğlu da boksördür. Diagoras'ın ödülleri vardır, bu ödüller bir yığın tapınaklarda var. Diagoras, sokaklarda dolaştığı zaman halkın alkışladığı bir boksördü " dedi. Yöre insanı mezarda kaçak kazı yapanların, öldüğü, boşandığı ya da hasta olduğuna inanıyor.