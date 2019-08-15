Çağbaba türbesinin gladyatör mezarı olduğu ortaya çıktı

Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbe zannedilen mezarın bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekti. Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu. Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu belirlendi. Mezarın bir başka önemli özelliği daha var. 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.



