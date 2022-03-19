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  4. Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede?

Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede?

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, doğal güzelliği ile misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede? - Resim: 1

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan ve dışarısındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 22 yıldır bölge turizmine katkı sağlıyor.

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Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede? - Resim: 2

Üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor.

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Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede? - Resim: 3

Sol bölümde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden gelen suyun aktığı baca göze çarpıyor.

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Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede? - Resim: 4

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunda yer alan göl ve çağlayan ise farklı bir güzellik sunuyor.

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