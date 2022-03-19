Çal Mağarası doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor: Çal Mağarası nerede?
Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, doğal güzelliği ile misafirlerine ev sahipliği yapıyor.
Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan ve dışarısındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 22 yıldır bölge turizmine katkı sağlıyor.
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Üzerinde bulunan kalesi ve içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor.
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Sol bölümde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden gelen suyun aktığı baca göze çarpıyor.
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Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunda yer alan göl ve çağlayan ise farklı bir güzellik sunuyor.
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