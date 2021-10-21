Çalınan dizel aracını, benzinli olarak buldu

Şüphelilerin İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokudukları ortaya çıktı. Haftada bir kaç kez uçakla gelip çaldıkları otomobillerle geri dönen şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuştukları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 29 çalıntı araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Bir yıl önce çalınan otomobilini teslim almaya gelen öğretmen Bayram Tuncer şok yaşadığını söyleyerek "Arabam dizeldi, ancak motoru değiştirip benzinli yapmışlar. Başka motor ve şasi numaraları takmışlar. Bulunduğuna sevinemedim otomobil trafiğe çıkamayacak durumda." dedi. Öte yandan köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece aracı çalınan Emine Uzun gözyaşları içinde otomobilini teslim aldı.