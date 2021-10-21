Çalınan dizel aracını, benzinli olarak buldu
İstanbul’dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla götürdükleri Adana'da sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şüphelilerin İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokudukları ortaya çıktı. Haftada bir kaç kez uçakla gelip çaldıkları otomobillerle geri dönen şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuştukları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 29 çalıntı araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Bir yıl önce çalınan otomobilini teslim almaya gelen öğretmen Bayram Tuncer şok yaşadığını söyleyerek "Arabam dizeldi, ancak motoru değiştirip benzinli yapmışlar. Başka motor ve şasi numaraları takmışlar. Bulunduğuna sevinemedim otomobil trafiğe çıkamayacak durumda." dedi. Öte yandan köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece aracı çalınan Emine Uzun gözyaşları içinde otomobilini teslim aldı.
6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİK TAKİP YAPILDI
İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokuyarak organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı.
YANLARINDA PLAKALARLA İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstanbul'a geldiklerini, yanlarında çalıntı otomobillere takacakları sahte plakaları da getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan takipler sonucu bavullarındaki plakalarla havalimanına gelen hırsızların, İstanbul'daki suç ortakları ile buluştukları, getirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve marka çalıntı araçlara takarak karayolu ile Adana'ya döndüklerini tespit etti.
POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR
Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek yolda yaşanan çevirmelerde yakalanmaktan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması için İstanbul'a gelirken cep telefonlarını Adana'da bıraktıkları ve bir arkadaşlarının telefonuna yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak polisin teknik takibinden kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi.