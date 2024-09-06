Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada
Konya’nın Selçuklu ilçesinde çalıntı bir aracı takip eden polis ekiplerine, durdurdukları araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu 2 polis memuru yaralanırken, zanlılar yakalandı ve polislerin silahlı saldırıya uğradığı anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.
Konya'da çalıntı olduğu belirtilen araçtaki 2 şahsı gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen aracı takip ettiği sırada trafik ışıklarında trafik durdu. Bu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak isterken, şüpheller polis memurlarına ateş açtı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, dizinden ve kolunda yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayın ardından, olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin Özcan C. ve Mustafa S. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, şehir merkezinde kapama tedbirleri uygulayarak araçları tek tek durdurarak aradı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerden Mustafa S. olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ise merkez Meram ilçesinde sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.