Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada

Olayın ardından, olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin Özcan C. ve Mustafa S. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, şehir merkezinde kapama tedbirleri uygulayarak araçları tek tek durdurarak aradı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerden Mustafa S. olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ise merkez Meram ilçesinde sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.