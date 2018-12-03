Çalışan anneye 6 destek
Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor.
Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına bu kapsamda devlet tarafından annelere 6 farklı ödeme yapılıyor.
1- İLK ÇOCUKTA 300 TL
Devlet tarafından çocuklu çalışan anneye belli oranlarda doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımıyla anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor.