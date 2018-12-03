  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Aralık 2018 10:51

Çalışan anneye 6 destek

Çalışan anneye 6 destek

Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor.

1/ 14
Çalışan anneye 6 destek

Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına bu kapsamda devlet tarafından annelere 6 farklı ödeme yapılıyor.

2/ 14
Çalışan anneye 6 destek

1- İLK ÇOCUKTA 300 TL

Devlet tarafından çocuklu çalışan anneye belli oranlarda doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımıyla anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor.

3/ 14
Çalışan anneye 6 destek

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM