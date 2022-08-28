Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı
Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan bir işçinin açtığı dava sonrası Yüksek Mahkeme, "İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" kararını verdi.
Yüksek Mahkeme, "İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" ifadelerine yer verdi.
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Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
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Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.
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Davacı, ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti.
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