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  4. Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı

Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan bir işçinin açtığı dava sonrası Yüksek Mahkeme, "İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" kararını verdi.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı - Resim: 1

Yüksek Mahkeme, "İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" ifadelerine yer verdi.

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Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı - Resim: 2

Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

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Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı - Resim: 3

Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

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Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı - Resim: 4

Davacı, ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti.

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