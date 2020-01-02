2020 yılı en düşük kıdem tazminatı ne kadar oldu ?

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR?

Kidem tazminatı aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.